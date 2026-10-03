Guerra in Ucraina, Zelensky: "Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe in risposta all'escalation | Recuperato terreno in Donbass"

Come detto, la Russia ha colpito nelle ultime ore il Ponte Nord di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. A comunicarlo su Telegram è stato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Due persone sono rimaste ferite. In precedenza, in città era stato lanciato un allarme droni. Kiev si trova "in una situazione drammatica" a causa degli incessanti raid, ha detto il primo cittadino. "Non possiamo più fingere che la vita possa continuare come in tempo di pace. Il nemico sta facendo a pezzi Kiev: distrugge infrastrutture critiche, reti logistiche, abitazioni e strutture sociali. L'aggressore ha preso nuovamente di mira il nostro sistema energetico. Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la città operativa nonostante questi attacchi continui e distruttivi".