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Ucraina, maxi attacco russo con 205 droni nella notte: Kiev ne neutralizza 172

Secondo l'Aeronautica ucraina, sono stati registrati impatti in 13 località

05 Ott 2026 - 08:26
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La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica 4 ottobre e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'Aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.  L'offensiva è cominciata intorno alle 18 ora locale e ha visto l'impiego di droni Shahed, Gerbera, Banderol/Dan-T e velivoli-esca Parody. Tra i mezzi utilizzati figuravano anche 49 droni a reazione. Per contrastare l'attacco sono intervenuti l'aviazione e i reparti missilistici antiaerei ucraini, insieme alle unità di guerra elettronica e ai gruppi mobili di fuoco. Oltre ai 172 droni neutralizzati sono stati rilevati impatti in 13 località, mentre frammenti dei velivoli abbattuti sono caduti in altre tre. 

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