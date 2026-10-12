La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. Sul campo, almeno tre persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale del comune di Pisochyn, alla periferia di Kharkiv - come riporta The Kyiv Independent - che ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Ma la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Usa: ieri (11 ottobre) il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, però, ha detto di non sapere nulla della tregua energetica e di star aspettando "i dettagli dal lato americano". Neanche la Russia - sostiene un funzionario americano intervistato da Axios, al momento avrebbe accettato un cessate il fuoco.