Trump: "L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, Putin mi ha detto che vuole un accordo"

"L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo, Vladimir Putin, gli ha detto che "vorrebbe raggiungere un accordo". Lo riporta l'agenzia Bloomberg. "La guerra poteva essere risolta molte volte ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Se avesse fatto un accordo due anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo", ha sottolineato il tycoon.