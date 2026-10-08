Ucraina, ancora droni russi su Kiev: 1 morto e decine di feriti | La Lituania schiera l'esercito al confine con Kaliningrad

È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskyi e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio, di 12 piani, sarebbe stato centrato nel cuore della notte: quattro sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Pryluky, nel nord dell'Ucraina. I feriti, solo in quel singolo caso, sarebbero 55.