Massima tensione sul Baltico
Ucraina, ancora droni russi su Kiev: 1 morto e decine di feriti | La Lituania schiera l'esercito al confine con Kaliningrad
Colpiti i quartieri di Solomianskyi e Obolon dopo l'ennesimo raid. Cresce l'allarme nei Baltici: Vilnius mobilita le truppe lungo il confine dell'exclave
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È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskyi e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio, di 12 piani, sarebbe stato centrato nel cuore della notte: quattro sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Pryluky, nel nord dell'Ucraina. I feriti, solo in quel singolo caso, sarebbero 55.
Tensione intorno a Kaliningrad, Lituania schiera l'esercito
Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e Nato, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad. La Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca proprio nella zona baltica, avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad. Una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Lo sostiene il media lituano Lrt. Secondo il ministro degli Interni di Vilnius, Martynas Katelinas, la decisione di schierare l'esercito è stata presa in seguito a un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia.