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CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev: due morti

L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte (le 2 in Italia) a Kiev e in gran parte dell'Ucraina per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale

07 Ott 2026 - 06:30
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© Afp

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Due persone sono morte e diversi edifici sono stati danneggiati nella notte a seguito di un attacco missilistico russo contro Kiev. Lo riferiscono l'amministrazione militare della capitale ucraina e il sindaco, Vitali Klitschko. Le due vittime sono state registrate nel distretto di Darnytsia, dove un incendio è divampato nell'area di una cooperativa di officine e garage; durante le operazioni di spegnimento sono state inoltre tratte in salvo due persone. Danni sono stati segnalati anche nei distretti di Obolonsky, Shevchenkivsky e Podilsky: nei primi due sono stati colpiti edifici non residenziali, mentre nel distretto di Podilsky sono stati interessati alcuni magazzini. A Darnytsia sono inoltre caduti detriti in un'area aperta. L'allarme aereo era stato dichiarato poco dopo le 3 di notte (le 2 in Italia) a Kiev e in gran parte dell'Ucraina per la minaccia di attacchi balistici, seguito quasi immediatamente da una serie di esplosioni nella capitale.

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