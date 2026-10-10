Droni ucraini su Mosca: "Scali paralizzati all'arrivo del volo di Putin"

Secondo i dati di FlightRadar24, tre aerei di questo tipo sono decollati da Turkmenbashi venerdì pomeriggio, quando l'agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che il leader russo aveva lasciato la città e si era imbarcato su un aereo per tornare a casa. I primi due aerei hanno effettuato manovre anomale a spirale entrando nello spazio aereo intorno a Mosca , perché i droni ucraini avevano costretto alla chiusura i quattro aeroporti della capitale. Il terzo aereo, decollato dopo gli altri due, è stato dirottato su San Pietroburgo e successivamente ha fatto ritorno a Mosca. Putin giovedì all'arrivo in Turkmenistan è sceso da un aereo presidenziale con il numero di coda 96025. Si tratta dello stesso aereo che, secondo i dati di FlightRadar24 , è stato dirottato verso San Pietroburgo. Non è chiaro, tuttavia, se Putin abbia preso lo stesso aereo per tornare dal vertice. Né il governo ha indicato se sia rientrato a Mosca, precisa il New York Times, spiegando che la chiusura degli aeroporti nella capitale russa è diventata una consuetudine a causa dei bombardamenti dei droni ucraini, e non vi sono indicazioni sul fatto che l'ultima chiusura sia stata programmata in concomitanza con il viaggio del presidente russo. Venerdì, centinaia di voli sono stati cancellati o ritardati, con la sospensione dei voli in tutti e quattro gli aeroporti della capitale.