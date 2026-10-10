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Sale bilancio delle vittime a Zaporizhzhia: "Almeno otto morti, tra cui tre bambini"

Ci sono anche 16 feriti e 12 dispersi

10 Ott 2026 - 11:06
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Gli attacchi russi di sabato 10 ottobre contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, hanno causato la morte di almeno otto persone, tra cui tre bambini, secondo quanto riferito dalle autorità regionali.

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I raid sono avvenuti il giorno dopo l'incontro a Miami tra funzionari ucraini ed europei, nell'ambito di un rinnovato sforzo diplomatico per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. "Il bilancio delle vittime dei raid aerei su Zaporizhzhia è salito a otto. Tra loro ci sono tre bambini", ha dichiarato Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa della regione di Zaporizhzhia. Ha inoltre riferito che almeno 16 persone sono rimaste ferite e 12 risultano disperse.

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