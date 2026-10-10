Sale bilancio delle vittime a Zaporizhzhia: "Almeno otto morti, tra cui tre bambini"

I raid sono avvenuti il giorno dopo l'incontro a Miami tra funzionari ucraini ed europei, nell'ambito di un rinnovato sforzo diplomatico per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. "Il bilancio delle vittime dei raid aerei su Zaporizhzhia è salito a otto. Tra loro ci sono tre bambini", ha dichiarato Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa della regione di Zaporizhzhia. Ha inoltre riferito che almeno 16 persone sono rimaste ferite e 12 risultano disperse.