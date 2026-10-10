Usa, crollo della popolarità per Trump
© Withub
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Katie Zacharia, 42 anni di Los Angeles, è la nuova portavoce della Casa Bianca. La nomina è stata annunciata sul social Truth dal presidente Usa Donald Trump: "È un grande onore per me aver appena nominato, come portavoce, Katie Zacharia - scrive -. Ha un curriculum di supporto impeccabile ed è stata una sostenitrice leale e brillante fin dall'inizio. È anche una fan devota e membro dei Maga! Sono fiducioso che Katie offrirà risultati solidi per il nostro Paese come prossima Segretaria Stampa della Casa Bianca, poiché ha il rispetto e lavorerà in modo fantastico con i media, il popolo americano e la mia Amministrazione. Katie sta sostituendo la favolosa Karoline Leavitt, che ha fatto un lavoro fantastico come Segretaria Stampa". Il commento della neoportavoce: "E' l'onore di una vita".
Chi è la sua nuova portavoce lo annuncia Trump stesso su Truth: "Katie attualmente è Senior Communications Advisor presso Truth Social (Trump Media & Technology Group), dove si è distinta. Originaria della California, Katie ha precedentemente ricoperto il ruolo di portavoce e vice assistente segretario per gli affari pubblici presso il Dipartimento della Sicurezza Interna".
Inoltre, si legge ancora sul post di Trump, "Katie è una laureata distinta della Pepperdine University e della Pepperdine Caruso School of Law, avvocata e commentatrice frequente su testate come Fox News e Newsmax". "In precedenza - conclude Trump - era coinvolta nelle mie campagne, assistendo in Stati chiave in Swing State, dove abbiamo vinto 7 partite su 7".
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Katie Zacharia è, come sottolineato dallo stesso presidente Usa, un volto noto dei programmi di Fox News e Newsmax, emittenti molto seguite dai conservatori americani. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato foto che la ritraggono, con il pollice alzato, accanto a Donald Trump. Sotto uno degli scatti ha commentato: "L'uomo che sfida ogni previsione e ogni regola". I suoi messaggi su X sono un susseguirsi di elogi per l'operato di Donald Trump e di critiche nei confronti dell'opposizione democratica.
Fa inoltre parte dell'organizzazione conservatrice Fix California, fondata da Richard Grenell, un collaboratore vicino a Donald Trump. Laureata in Legge, ha vissuto due anni in Cina, tra il 2011 e il 2013, lavorando presso uno studio legale. Sposata, ha quattro figli. Secondo le informazioni biografiche presenti su LinkedIn e confermato da Trump, lavora per la società di media a lui legata, la Trump Media and Technology Group, nonché per la sua piattaforma Truth Social.
Katie Zacharia ha, dunque, già ricoperto per alcune settimane il ruolo di portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, tra il febbraio e l'aprile del 2026. "Servire il presidente Trump e il popolo americano in questo anno cruciale del 250° anniversario (del Paese) è l'onore di una vita", ha dichiarato Katie Zacharia su X. "La nostra missione ora consiste nel continuare a ottenere risultati concreti per il Paese e nel far conoscere agli americani le grandi vittorie che questa amministrazione sta conseguendo giorno dopo giorno", ha aggiunto.
Katie Zacharia succede a Karoline Leavitt, un'altra fedelissima del presidente americano, che ha lasciato l'incarico ad agosto per dedicarsi ai figli piccoli. Leavitt, nel suo ruolo, oltre ad attaccare i media tradizionali dal podio, ha ospitato frequentemente conduttori e influencer sostenitori della causa di Donald Trump.
Zacharia, pertanto, con il nuovo incarico di grande visibilità come "press secretary" (portavoce), avrà il compito di tenere conferenze stampa nella celebre sala briefing della Casa Bianca e di gestire il rapporto conflittuale dell'Amministrazione Trump con i giornalisti.