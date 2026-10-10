Katie Zacharia, 42 anni di Los Angeles, è la nuova portavoce della Casa Bianca. La nomina è stata annunciata sul social Truth dal presidente Usa Donald Trump: "È un grande onore per me aver appena nominato, come portavoce, Katie Zacharia - scrive -. Ha un curriculum di supporto impeccabile ed è stata una sostenitrice leale e brillante fin dall'inizio. È anche una fan devota e membro dei Maga! Sono fiducioso che Katie offrirà risultati solidi per il nostro Paese come prossima Segretaria Stampa della Casa Bianca, poiché ha il rispetto e lavorerà in modo fantastico con i media, il popolo americano e la mia Amministrazione. Katie sta sostituendo la favolosa Karoline Leavitt, che ha fatto un lavoro fantastico come Segretaria Stampa". Il commento della neoportavoce: "E' l'onore di una vita".