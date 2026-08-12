l'annuncio su Truth

Trump: "La portavoce Karoline Leavitt lascia l'incarico alla fine del mese"

Il motivo? "Per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi splendidi figli piccoli"

12 Ago 2026 - 21:59
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"La nostra meravigliosa portavoce della Casa Bianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico alla fine del mese per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi splendidi figli piccoli". Lo annuncia Donald Trump su Truth. Si tratta di "una decisione che comprendo e rispetto pienamente! Karoline diventerà ora una delle mie principali consulenti esterne e una voce influente all'interno del Partito Repubblicano, mentre lavoriamo per sfidare la storia e vincere in modo decisivo le elezioni di metà mandato", aggiunge il tycoon.

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