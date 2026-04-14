Trump sotto pressione: scandali sessuali al Congresso minacciano la fragile maggioranza repubblicana

Il primo a farsi da parte è stato il democratico Eric Swalwell. Il deputato, 45 anni e padre di tre figli, è accusato di stupro e molestie da almeno quattro donne. In un post ha comunicato la decisione di lasciare l'incarico, pur ribadendo la propria innocenza. Poche ore dopo è arrivato anche l'annuncio del repubblicano del Texas Tony Gonzales. La sua uscita di scena segue settimane di pressioni interne al partito, dopo aver ammesso una relazione con un'ex collaboratrice, poi morta suicida.