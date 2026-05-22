Usa, si dimette il capo degli 007 Tulsi Gabbard: "Mio marito ha un tumore"

"A mio marito Abraham è stata diagnostica una forma estremamente rara di tumore alle ossa" è questa la motivazione dietro le dimissioni rassegnate da Tulsi Gabbard, l'ormai ex direttrice dell'Intelligence Usa. Gabbard, che ha scritto una lettera per spiegare questa scelta, ha informato il presidente Donald Trump con un incontro nello Studio Ovale e il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 giugno.
"Grata per la fiducia"
Nella lettera di dimissioni Gabbard afferma di essere "profondamente grata per la fiducia che (Trump, ndr) ha riposto in me e per l'opportunità di guidare l'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale nell'ultimo anno e mezzo". "Sfortunatamente, devo presentare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno 2026", ha scritto. Gabbard ha dichiarato che il marito "affronterà sfide importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In questo momento devo allontanarmi dal servizio pubblico per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia".