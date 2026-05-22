Usa, si dimette il capo degli 007 Tulsi Gabbard: "Mio marito ha un tumore"

Nella lettera di dimissioni Gabbard afferma di essere "profondamente grata per la fiducia che (Trump, ndr) ha riposto in me e per l'opportunità di guidare l'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale nell'ultimo anno e mezzo". "Sfortunatamente, devo presentare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno 2026", ha scritto. Gabbard ha dichiarato che il marito "affronterà sfide importanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In questo momento devo allontanarmi dal servizio pubblico per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia".