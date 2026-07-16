Da quando i siti come Kalshi hanno investito il mercato delle scommesse, che negli Usa è ben radicato e fiorente, sono stati numerosissimi i casi di insider trading o sospetto tale. In particolare da parte di membri dell'amministrazione Trump o dell'esercito, che hanno sfruttato informazioni privilegiate per piazzare puntate molto convenienti già sapendo che si sarebbero concretizzate. Una trappola da "soldi facili" in cui sarebbe cascato anche l'addetto al teleprompter del presidente americano, al suo fianco dalla prima presidenza nel 2016. Perez sarebbe addirittura l'ultimo a dare l’ok a quasi tutti i discorsi preparati dal presidente americano, ed è noto per apportare spesso modifiche dell’ultimo minuto su richiesta dello stesso Trump.