Vince 100mila dollari puntando sui discorsi di Donald Trump... ma li leggeva in anteprima: bufera sull'operatore del gobbo
Gabriel Perez puntava sui mercati predittivi azzeccando i termini usati dal tycoon. E quando Trump andava a braccio, l'operatore "usciva" dalla scommessa
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Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Donald Trump vincendo oltre 100mila dollari. Non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del "gobbo" da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali della Commodity Futures Trading Commission, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando sul nuovo mercato predittivo Kalshi, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio.
Chi è Gabriel Perez: i discorsi di Trump e il sospetto insider trading
Da quando i siti come Kalshi hanno investito il mercato delle scommesse, che negli Usa è ben radicato e fiorente, sono stati numerosissimi i casi di insider trading o sospetto tale. In particolare da parte di membri dell'amministrazione Trump o dell'esercito, che hanno sfruttato informazioni privilegiate per piazzare puntate molto convenienti già sapendo che si sarebbero concretizzate. Una trappola da "soldi facili" in cui sarebbe cascato anche l'addetto al teleprompter del presidente americano, al suo fianco dalla prima presidenza nel 2016. Perez sarebbe addirittura l'ultimo a dare l’ok a quasi tutti i discorsi preparati dal presidente americano, ed è noto per apportare spesso modifiche dell’ultimo minuto su richiesta dello stesso Trump.
La denuncia di Kalshi e la rabbia di Trump: "Vergogna"
A segnalare scommesse sospette sarebbe stata proprio la stessa piattaforma Kalshi, che ha allertato l'autorità di vigilanza. Il sito permette infatti agli utenti di puntare nel mercato "Mentions", vale a dire scommettere se determinate parole, frasi o argomenti verranno pronunciati durante un discorso pubblico. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato nel punto stampa quotidiano che Gabriel Perez è stato "sospeso dal servizio senza stipendio". Secondo Leavitt, Donald Trump - una volta messo a conoscenza della vicenda - l'avrebbe definita "una vergogna" e avrebbe preso di persona la decisione di allontanare almeno temporaneamente l'operatore. "La Casa Bianca ha rigide linee guida etiche che ci aspettiamo vengano rispettate da tutto il personale e dai funzionari", ha dichiarato il portavoce Bianca Davis Ingle.
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Il gobbo usato da Donald Trump durante un discorso alla convention repubblicana
Su quali discorsi ha puntato Gabriel Perez
Secondo le prime indagini dell'autorità, Perez avrebbe puntato sul discorso sullo Stato dell'Unione dello scorso febbraio, così come su un'altra decina di discorsi. Tutti avvenuti nell'arco di tre mesi. Tra questi anche l'intervento di Donald Trump al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, e una cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore. In alcuni casi, Secondo gli investigatori, Perez "usciva" dalla sua scommessa nel bel mezzo del discorso quando capiva che Trump aveva saltato una parte del discorso durante cui avrebbe dovuto pronunciare la parola su cui aveva scommesso.
La trattativa con le autorità
Come riporta abc News, secondo fonti vicine alle indagini Perez si sarebbe presentato a un colloquio con le autorità di regolamentazione negli ultimi mesi e avrebbe già ammesso alcune delle operazioni. La procura federale di Manhattan ha rifiutato di avviare un’indagine penale, mentre l'autorità di regolamentazione avrebbe già avviato dialoghi con Perez per tentare di raggiungere un accordo extra-giudiziale. Tra i termini ci sarebbero la restituzione di tutti i profitti illeciti e lo stop a ulteriori operazioni simili.