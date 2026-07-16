Finale Mondiali, Milei e Sánchez rinunciano, Donald Trump protagonista assoluto

Il 19 luglio il MetLife Stadium di New York avrebbe potuto ospitare uno dei palchi più politicamente carichi della storia recente in una finale dei Mondiali di calcio. Da un lato Javier Milei, presidente argentino e amico di Trump. Dall'altro lo spagnolo Pedro Sanchez, premier di un Paese tra i più invisi al tycoon. Al centro lui, Donald Trump, l'uomo più potente del mondo che non ha fatto mistero di essere intervenuto sulla Fifa per rimuovere una squalifica allo statunitense Balogun.



Alla fine, però, non sarà così: Javier Milei e Pedro Sánchez hanno confermato che non saranno presenti alla partita. Per gli iberici ci sarà il re Felipe VI, 58 anni e in carica dal 2014. All'ambasciatore di Buenos Aires il probabile compito di rappresentare l'Albiceleste.