Trump portasfortuna sportivo, sui social virale la sua "maledizione"

Trump ama il golf, lo pratica in prima persona e quindi ha lo standing per esporsi senza remore, pronosticando il successo di quelli in grado di attirare le sue simpatie. Nel 2025 ha addirittura assistito alla prima giornata di gara della Ryder Cup sul Black Course di Bethpage a Long Island, New York. non resistendo a lanciarsi in una previsione delle sue. Dopo il turno mattutino, gli Stati Uniti erano sotto 3-1 contro l'Europa ma il presidente si mostrava fiducioso nella rimonta di fronte ai giornalisti: "Ce la faremo. In un modo o nell'altro, ce la faremo". Spoiler: alla fine della giornata, gli Stati Uniti hanno chiuso con un punteggio di 5½ a 2½. Un tonfo che fece da preludio al 15-13 finale con cui l'Europa portò a casa la coppa. Non il massimo, insomma. Se domani doveste avere anche solo un torneo di bocce o un round di morra cinese competitiva a cui tenete, prima di iniziare vi diamo un consiglio: mandate nel dubbio un Whatsapp alla Casa Bianca e scriveteci qualcosa tipo "Thanks Donald. Siamo apposto così".