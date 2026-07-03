La "Viking Row" dei tifosi norvegesi è uscita dagli stadi del Mondiale per diventare il trend del momento

I vichinghi sono probabilmente approdati nel Nuovo Mondo molto prima di Colombo, i loro discendenti ci sono tornati di certo quest'estate (anticipando anche qui noi eredi del navigatore genovese), portandosi dietro un tamburo e una discreta voglia di far casino. Intervistato dalla CNN, Froystad ha raccontato da dove nasce l'idea della Viking Row: "È una tradizione che risale a molto tempo fa. Mille anni fa, i vichinghi remavano. Ammainavano le vele e remavano per raggiungere la riva. E lo facevano proprio prima della battaglia". Da qui l'idea di imitare il movimento dei rematori sugli spalti, trasformando migliaia di tifosi in un festoso equipaggio. "Si tratta di remare per la squadra, per far sì che i compagni si sentano a proprio agio in campo", ha spiegato il papà della coreografia che sta conquistando tutti. Persino gli ingessatissimi reali di Oslo non hanno resistito a riprodurla, regalandoci l'immagine iconica della principessa Ingrid Alexandra e del principe Sverre Magnus intenti a vogare per mostrare vicinanza alla squadra.