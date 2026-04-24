Puntò sulla cattura di Maduro poco prima di partecipare al blitz, arrestato militare delle forze speciali Usa
Il soldato avrebbe scaricato Polymarket alla fine di dicembre, pochi giorni prima dell'operazione. La puntata da 32mila dollari era stata subito segnalata
L'arrivo di Maduro (con il cappuccio in testa) a New York dopo l'estradizione © IPA
Appena ha saputo che avrebbe partecipato all'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro, un soldato delle forze speciali americane non ha preparato la sua attrezzatura. Ha invece preferito afferrare lo smartphone e aprire l'app di scommesse più in voga dell'ultimo anno, Polymarket. Sicuro dell'esito, ha puntato un bel gruzzoletto di dollari sull'esito del blitz. Ne è uscito con il conto corrente più ricco di circa 400mila dollari ma anche con le manette ai polsi, dato che nelle ultime ore il militare è stato arrestato e accusato - tra le altre cose - di insider trading.
Il blitz per destituire Maduro
Sono state Abc News e Cnn ad anticipare la notizia, citando fonti informate. Lo scorso 3 gennaio, in un'operazione improvvisa e inaspettata durata solo una manciata di minuti, il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato catturato insieme alla moglie ed estradato negli Usa, dove da quattro mesi è imputato con la consorte per una lunga lista di reati legati al narcotraffico. Proprio su quella operazione segreta, a poche ore dal decollo dei velivoli americani che hanno compiuto il blitz, una puntata sospetta era comparsa su Polymarket. Tanto da attirare immediatamente l'attenzione delle autorità.
La scommessa sospetta e l'arresto
Secondo quanto raccolto dagli inquirenti statunitensi, lo scommettitore che ha vinto 400mila dollari con la cattura di Maduro aveva aperto il conto su Polymarket a fine dicembre. La puntata sulla cattura di Maduro, o meglio sulla sua "uscita di scena a Caracas" era particolarmente ingente, intorno ai 32mila dollari. Cifra che ha tradito la sicurezza quasi diamantina con cui il trader si era giocato fin troppi "verdoni". Ora, dopo un'indagine, il militare è finito in manette.