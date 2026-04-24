Puntò sulla cattura di Maduro poco prima di partecipare al blitz, arrestato militare delle forze speciali Usa

Appena ha saputo che avrebbe partecipato all'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolas Maduro, un soldato delle forze speciali americane non ha preparato la sua attrezzatura. Ha invece preferito afferrare lo smartphone e aprire l'app di scommesse più in voga dell'ultimo anno, Polymarket. Sicuro dell'esito, ha puntato un bel gruzzoletto di dollari sull'esito del blitz. Ne è uscito con il conto corrente più ricco di circa 400mila dollari ma anche con le manette ai polsi, dato che nelle ultime ore il militare è stato arrestato e accusato - tra le altre cose - di insider trading.