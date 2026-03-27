Nicolas Maduro in tribunale a New York: il processo continua

L'ex leader venezuelano Nicolas Maduro e la moglie sono tornari in tribunale a New York. Sono imputati di traffico di droga e corruzione. Il giudice federale ha rifiutato di archiviare il caso chiedendo di verificare se lo stato del Venezuela possa coprire le spese legali della coppia. Maduro e Cilia Flores sono apparsi in aula vestiti con uniformi carcerarie con le cuffie per seguire la traduzione. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli. I coniugi erano stati catturati dalle forze statunitensi a Caracas nell'operazione del 3 gennaio scorso.