La direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle si è dimessa. Lo riporta Abc citando alcune fonti. Una decisione che arriva all'indomani dell'audizione tenuta in Commissione alla Camera, nel corso della quale Cheatle ha ammesso "il fallimento" dell'agenzia in occasione dell'attentato all'ex presidente Donald Trump, avvenuto il 13 luglio nel corso di un comizio in Pennsylvania. Le richieste di farsi da parte erano giunte sia dal campo repubblicano che da quello democratico. Biden: "A breve nominerò il successore". Mentre Trump commenta su Truth: "L'amministrazione Biden/Harris non mi ha protetto".