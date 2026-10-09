Usa, l'amministrazione Trump impone sanzioni alla Corte penale internazionale dopo il Nobel a Pillay

"È profondamente deplorevole che gli Stati Uniti abbiano annunciato l'intenzione di imporre sanzioni. L'Ue collaborerà strettamente con la Cpi per garantire che continui a operare in modo efficace" ed "è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro, nonché per tutelare gli interessi degli operatori dell'Ue all'interno del mercato unico". Lo rende noto la Commissione Ue sottolineando che "poiché è previsto un periodo di transizione di sei mesi prima che le misure entrino in vigore, c'è spazio per il dialogo".