Usa, agente dell'Ice spara e ferisce un uomo a New York: proteste

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Un agente dell'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane (Ice) ha sparato a un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zohran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di cinque anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il dipartimento per la Sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite e l'incidente è sotto indagine. In strada violente contestazioni.
Mamdani ha definito l'accaduto "una situazione estremamente grave" e ha dichiarato di aver contattato il presidente Donald Trump per chiedergli di porre fine alle operazioni dell'Ice a New York.
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Anche la governatrice di New York Kathy Hochul e il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, hanno chiesto piena trasparenza e un'indagine indipendente. Schumer ha inoltre sollecitato la pubblicazione immediata delle registrazioni delle telecamere indossate dagli agenti.
L'episodio ha scatenato l'indignazione di alcuni rappresentanti politici di New York, accorsi sul posto per condannare l'accaduto e chiedere la sospensione delle operazioni federali di controllo sull'immigrazione.I manifestanti presenti sul luogo hanno scandito lo slogan: "Ice fuori dalle nostre strade, subito!". In strada è stato denunciato l'accaduto come un esempio dei pericoli legati al giro di vite sull'immigrazione voluto dall'amministrazione Trump.
L'uomo è sopravvissuto e si trova in ospedale per ricevere cure, ha riferito l'agenzia. Quest'ultima non ha chiarito l'esatta dinamica della sparatoria, limitandosi a dichiarare che "durante l'incidente, un agente dell'Ice ha fatto fuoco" e che l'uomo è rimasto ferito. L'agenzia ha descritto l'uomo come un "immigrato irregolare con precedenti penali", citando una condanna per furto aggravato e altri arresti passati. Era stato arrestato dalla polizia di New York nel dicembre 2023 ma poi rilasciato; l'agenzia ha attribuito la responsabilità di ciò alle "politiche sconsiderate di città santuario" adottate dalle amministrazioni democratiche, come quella di New York.
il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha parlato di un'"operazione mirata di applicazione della legge" e ha lamentato il fatto che i propri agenti siano "costretti a effettuare arresti all'interno della comunità, in contesti imprevedibili e pericolosi", proprio a causa del rilascio di "immigrati irregolari pericolosi".