Usa, agente dell'Ice spara e ferisce un uomo a New York: proteste

Un agente dell'agenzia federale per l'immigrazione e le dogane (Ice) ha sparato a un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zohran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di cinque anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il dipartimento per la Sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite e l'incidente è sotto indagine. In strada violente contestazioni.