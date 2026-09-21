Texas, agente dell'Ice spara a un 28enne venezuelano durante un fermo: è grave

Un agente dell'Ice, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica 20 settembre dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili.
Le indagini
Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia di Austin, dopo il fermo ci sarebbe stato un breve inseguimento. Gli agenti della città non erano coinvolti nell'operazione dell'Ice e le autorità locali hanno precisato che diversi aspetti dell'accaduto devono ancora essere chiariti. Il sindaco di Austin, Kirk Watson, ha chiesto che la polizia locale possa partecipare agli accertamenti, in modo da garantire una verifica indipendente dell'operato degli agenti federali. L'episodio ha provocato una protesta sul luogo della sparatoria. A luglio e agosto l'agenzia ha superato per la prima volta nella sua storia i 50mila arresti mensili.