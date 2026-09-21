Texas, agente dell'Ice spara a un 28enne venezuelano durante un fermo: è grave

Un agente dell'Ice, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica 20 settembre dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili.