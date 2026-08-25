Stati Uniti, l'Ice ha arrestato 50mila persone a luglio: è record nel secondo mandato Trump

Gli agenti dell'immigrazione dell'Ice hanno arrestato quasi 50mila persone a luglio, il numero mensile più alto da quando è Trump è tornato alla Casa Bianca. L'impennata degli arresti per mano degli agenti dell'Ice dimostra che l'amministrazione ha continuato a portare avanti il proprio programma di deportazioni di massa, nonostante all'inizio di quest'anno abbia cambiato approccio, passando dalle operazioni molto visibili nelle grandi città americane - che avevano provocato una forte protesta pubblica - ad arresti che hanno attirato meno attenzione, ma che sono comunque stati fonte di notevoli disagi. Il numero di luglio, per un totale di 49.571 arresti, rappresenta un aumento del 15% rispetto ai 43.021 arresti di giugno e del 70% rispetto ai 29.241 di febbraio, all'indomani dell'intensificazione dei controlli dell'amministrazione Trump in Minnesota. I dati governativi sono stati forniti dall'Ice al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, e analizzati dall'Associated Press.