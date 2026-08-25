Stati Uniti, l'Ice ha arrestato 50mila persone a luglio: è record nel secondo mandato Trump
Il numero di luglio rappresenta un aumento del 15% rispetto ai 43.021 arresti di giugno e del 70% rispetto ai 29.241 di febbraio, all'indomani dell'intensificazione dei controlli dell'amministrazione Trump in Minnesota
© Afp
L'Ice, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo delle frontiere e dell'immigrazione, ha chiuso il mese di luglio segnando un record di arresti negli Stati Uniti, per il secondo mandato di Donald Trump.
Record mensile
Gli agenti dell'immigrazione dell'Ice hanno arrestato quasi 50mila persone a luglio, il numero mensile più alto da quando è Trump è tornato alla Casa Bianca. L'impennata degli arresti per mano degli agenti dell'Ice dimostra che l'amministrazione ha continuato a portare avanti il proprio programma di deportazioni di massa, nonostante all'inizio di quest'anno abbia cambiato approccio, passando dalle operazioni molto visibili nelle grandi città americane - che avevano provocato una forte protesta pubblica - ad arresti che hanno attirato meno attenzione, ma che sono comunque stati fonte di notevoli disagi. Il numero di luglio, per un totale di 49.571 arresti, rappresenta un aumento del 15% rispetto ai 43.021 arresti di giugno e del 70% rispetto ai 29.241 di febbraio, all'indomani dell'intensificazione dei controlli dell'amministrazione Trump in Minnesota. I dati governativi sono stati forniti dall'Ice al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, e analizzati dall'Associated Press.
La maxi operazione
Solo nelle ultime due settimane, oltre 1.300 immigrati privi di documenti sono stati arrestati nel corso di una maxi operazione dell'Ice tra Washington, il Maryland e la Virginia. L'operazione "Safe Community" è iniziata il 1° agosto ed è durata per 14 giorni, secondo quanto spiegato dal Dipartimento per la sicurezza interna. Tra le persone arrestate, quasi 400 erano state condannate o incriminate per reati commessi negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento, alcuni degli arrestati erano membri di gang come la MS-13, la 18th Street Gang e il Tren de Aragua.