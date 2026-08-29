Usa, arrestato dall'Ice e poi espulso opinionista di ultra destra britannico Milo Yiannopoulos

Il dipartimento per la sicurezza interna americana lo ha definito "un immigrato irregolare proveniente dal Regno Unito", aggiungendo che l'opinionista è stato "rimpatriato nel suo Paese d'origine". Ex commentatore politico per il sito di destra Breitbart e collaboratore del rapper Kanye West, il 41enne si è definito il "supercattivo più favoloso di Internet" ed "ex gay". È stato uno dei primi sostenitori di Trump alle elezioni del 2016 e più di recente ha appoggiato la stretta del tycoon sull'immigrazione. L'anno scorso scrisse su X: "Immunità legale totale per gli agenti dell'Ice in servizio".