"Vorrei dedicare questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali e a coloro che operano per la giustizia internazionale e la difendono, la cui compassione e il cui coraggio continuano a garantire che l'impunità non prevalga". Lo ha dichiarato Pillay intervenendo a Norimberga dove si trovava al momento dell'annuncio. La giurista ha quindi richiamato la Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a "salvare le generazioni future dal flagello della guerra". "Dobbiamo continuare questa missione e mantenere quella promessa", ha sottolineato. "È la promessa che dobbiamo a tutte le vittime e ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ai nostri figli e a coloro che erediteranno il mondo domani", ha concluso.