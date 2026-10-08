Premio Nobel per la Letteratura alla canadese Anne Carson

Poetessa, saggista, traduttrice, Carson, 76 anni, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. Professoressa di Lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia, alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Ha vinto due Griffin Poetry Prize e il Premio Pricipessa delle Asturie nel 2020. Tra i suoi libri pubblicati in Italia "Come l'acqua" (2025) ed "Era una nuvola" (2021), usciti entrambi per Crocetti e "Autobiografia del rosso", edito da La Nave di Teseo. Per La Tartaruga è uscito il saggio romanzato "La bellezza del marito" nel 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane "Decreazione".