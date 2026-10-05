Premio Nobel per la Medicina a Deisseroth, Hegemann e Nagel

I vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Ai laureati quest'anno andrà un premio da 12 milioni di corone svedesi, corrispondente a poco più di 1 milione di euro.