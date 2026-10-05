Per avere gettato le basi dell'optogenetica

Premio Nobel per la Medicina a Deisseroth, Hegemann e Nagel

Ai laureati quest'anno andrà un premio da 12 milioni di corone svedesi, corrispondente a poco più di 1 milione di euro

05 Ott 2026 - 11:54
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I vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2026 sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Ai laureati quest'anno andrà un premio da 12 milioni di corone svedesi, corrispondente a poco più di 1 milione di euro.

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A rendere nota la notizia è stato il Comitato per il Nobel, spigando che i tre ricercatori sono stati premiati "per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica".

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