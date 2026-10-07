Premio Nobel per la Chimica 2026 a Kagan e Soai per gli studi sulla sintesi asimmetrica

Il Premio Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato a Henri B. Kagan e Kenso Soai "per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica". L'annuncio è arrivato dall'Accademia reale svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere un fenomeno legato alla chiralità, la proprietà che consente ad alcune molecole di presentarsi in due configurazioni speculari, gli enantiomeri. Pur avendo la stessa composizione chimica, queste forme possono comportarsi diversamente. Riuscire a controllare quale delle due venga prodotta diventa fondamentale in campo farmaceutico.