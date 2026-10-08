Maricarmen Abascal e il suo coraggio: così una storia privata diventa una battaglia collettiva

Spagna: decine di migliaia di persone scese a protestare a Madrid
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Da Rosa Parks a Nadia Murad, la storia è piena di esempi che mostrano come una persona, una donna, possa diventare il punto di riferimento di una protesta più ampia. Non una semplice leader, ma l'appiglio che trasforma un problema diffuso in una mobilitazionedi Manuela D'Argenio
"Chiedo a tutti voi di avere coraggio, di lottare, di difendere ciò che è vostro". Così Maricarmen Abascal nel suo ultimo messaggio ha abbracciato tutti quelli che hanno combattuto con lei. A 87 anni, dopo una vita trascorsa nella stessa casa si è ritrovata senza più un posto in cui tornare. La sua è un'immagine difficile da archiviare come una semplice storia di sfratto. Perché dietro quella porta che si chiude e quel nome ora c'è molto di più: un crisi abitativa, affitti alle stelle, accesso alla casa quasi impossibili e gli sfratti sempre più ricorrenti. Tutto già noto in Spagna ma silente. Poi è arrivata lei. Dopo lo sfratto sono sopraggiunte le proteste, l'accampata a Puerta del Sol, la pressione politica.Ora il suo nome è rimasto nelle manifestazioni: "Ni una Maricarmen más". Da Rosa Parks a Nadia Murad, la storia è piena di esempi che mostrano come una persona, una donna, possa diventare il punto di riferimento di una protesta più ampia. Non si tratta più o solo di una semplice leader, ma è quell'appiglio necessario che riesce a trasformare un problema diffuso, un disagio, in una mobilitazione collettiva. Perché i movimenti hanno bisogno di simboli.
Rosa Parks, Malala, Nadia Murad e Narges Mohammadi - Dunque, dicevamo, la storia è piena di esempi che mostrano come una persona, una donna, possa diventare il punto di riferimento di una protesta più ampia. Rosa Parks è forse l'esempio più noto. Nel 1955 il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus di Montgomery contribuì al boicottaggio che sarebbe diventato uno degli episodi centrali della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Ma la protesta contro la segregazione esisteva già. Parks era un'attivista impegnata contro le discriminazioni razziali e il boicottaggio fu il risultato di una rete organizzata di persone e associazioni. Ma quel gesto ebbe una forza dirompente perché al tempo stesso era semplice e concreto. Un autobus diventò il punto nel quale una discriminazione strutturale poteva essere vista e raccontata. Lo stesso meccanismo si ritrova, con modalità diverse, in altre figure contemporanee. Malala Yousafza è diventata il volto della battaglia per l'istruzione delle ragazze dopo essere stata vittima di un attentato talebano. Pakistana, ha iniziato da adolescente a denunciare il divieto imposto dai talebani alle ragazze di frequentare la scuola. Nel 2012 è stata colpita alla testa da un militante talebano, è sopravvissuta e ha continuato la sua battaglia per l'istruzione femminile. Nel 2014 ha ricevuto il Nobel per la Pace. Nadia Murad: yazida irachena, nel 2014 è stata rapita dall'Isis e sottoposta a schiavitù sessuale. Dopo la fuga ha raccontato pubblicamente la propria esperienza e quella di migliaia di altre donne yazide, diventando una figura internazionale nella lotta contro la violenza sessuale usata come arma di guerra. Nel 2018 ha ricevuto il Nobel per la Pace. Narges Mohammadi: attivista iraniana per i diritti delle donne e contro la pena di morte, è stata più volte arrestata e incarcerata dalle autorità iraniane. Anche dal carcere ha continuato a denunciare la repressione e a sostenere la protesta delle donne iraniane. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la Pace per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per i diritti umani e la libertà.
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L'importanza dei simboli - Dal punto di vista storico e sociologico, i simboli hanno una funzione precisa: rendono riconoscibile una questione complessa e permettono a persone diverse di riconoscersi nella stessa causa. Un movimento può avere dati, programmi, organizzazioni e rivendicazioni. Ma per aggregare persone ha spesso bisogno di qualcosa di immediatamente riconoscibile: una persona, un gesto, una fotografia, una frase. È anche il motivo per cui i leader hanno avuto un ruolo importante nella storia delle mobilitazioni. Non necessariamente perché siano gli unici artefici del cambiamento, ma perché possono dare una direzione a un malcontento già esistente, renderlo visibile e trasformarlo in un'identità collettiva. Il sociologo Charles Tilly ha studiato a lungo il rapporto tra mobilitazione, organizzazione e forme della protesta. Una delle dinamiche fondamentali è il passaggio dalla somma di insoddisfazioni individuali a un'azione collettiva riconoscibile. In questo passaggio, il simbolo può diventare un appiglio. Quando uno schema sociale è stabile, infatti, non basta che molte persone siano scontente. Serve qualcosa che permetta di collegare esperienze diverse e leggerle come parte dello stesso problema. Maricarmen può svolgere questa funzione.
Prima del leader viene spesso ciò che rappresenta - Siamo abituati a pensare alle rivolte come movimenti guidati da grandi figure. Ma spesso il processo è inverso. Prima c'è un malcontento diffuso, poi emerge un simbolo, infine può arrivare una leadership capace di trasformare quell'emozione in organizzazione, consenso e cambiamento. Il leader, in questo senso, non crea necessariamente il malcontento. Può organizzarlo e renderlo politicamente spendibile. Prima, però, serve spesso un elemento che rompa la normalità. Un episodio che permetta a migliaia di persone di collegare la propria esperienza a quella di qualcun altro. È accaduto con Rosa Parks. È accaduto con Malala. E sta riaccadendo con Maricarmen. La crisi della casa riguarda milioni di persone in forme diverse, ma per cambiare uno schema consolidato serve spesso qualcosa che lo renda improvvisamente visibile e quindi contestabile. Rosa Parks aveva un autobus. Malala una scuola. Nadia Murad una testimonianza. Narges Mohammadi una voce. Maricarmen ha avuto una casa. Simboli, sì, che però rappresentano conquiste più grandi.