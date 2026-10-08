Maricarmen Abascal e il suo coraggio: così una storia privata diventa una battaglia collettiva

Rosa Parks, Malala, Nadia Murad e Narges Mohammadi - Dunque, dicevamo, la storia è piena di esempi che mostrano come una persona, una donna, possa diventare il punto di riferimento di una protesta più ampia. Rosa Parks è forse l'esempio più noto. Nel 1955 il suo rifiuto di cedere il posto su un autobus di Montgomery contribuì al boicottaggio che sarebbe diventato uno degli episodi centrali della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Ma la protesta contro la segregazione esisteva già. Parks era un'attivista impegnata contro le discriminazioni razziali e il boicottaggio fu il risultato di una rete organizzata di persone e associazioni. Ma quel gesto ebbe una forza dirompente perché al tempo stesso era semplice e concreto. Un autobus diventò il punto nel quale una discriminazione strutturale poteva essere vista e raccontata. Lo stesso meccanismo si ritrova, con modalità diverse, in altre figure contemporanee. Malala Yousafza è diventata il volto della battaglia per l'istruzione delle ragazze dopo essere stata vittima di un attentato talebano. Pakistana, ha iniziato da adolescente a denunciare il divieto imposto dai talebani alle ragazze di frequentare la scuola. Nel 2012 è stata colpita alla testa da un militante talebano, è sopravvissuta e ha continuato la sua battaglia per l'istruzione femminile. Nel 2014 ha ricevuto il Nobel per la Pace. Nadia Murad: yazida irachena, nel 2014 è stata rapita dall'Isis e sottoposta a schiavitù sessuale. Dopo la fuga ha raccontato pubblicamente la propria esperienza e quella di migliaia di altre donne yazide, diventando una figura internazionale nella lotta contro la violenza sessuale usata come arma di guerra. Nel 2018 ha ricevuto il Nobel per la Pace. Narges Mohammadi: attivista iraniana per i diritti delle donne e contro la pena di morte, è stata più volte arrestata e incarcerata dalle autorità iraniane. Anche dal carcere ha continuato a denunciare la repressione e a sostenere la protesta delle donne iraniane. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la Pace per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per i diritti umani e la libertà.