Spagna, Pedro Sanchez annuncia le elezioni anticipate il 29 novembre

La decisione è figlia anche di quanto successo venerdì 2 ottobre, ovvero la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull’edilizia abitativa elaborati dal Governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni, Maricarmen Abascal. Junts (il partito "Uniti per la Catalogna", ndr) ha affossato entrambi i decreti unendo i propri voti a quelli del PP (Partito Popolare) e di Vox, nonostante l'Esecutivo avesse negoziato parte del contenuto con gli indipendentisti catalani. Il blocco ha scatenato manifestazioni in tutto il Paese che durante il fine settimana hanno radunato migliaia di cittadini. Il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha annunciato una dichiarazione istituzionale ai media a partire dalle 10 dalla sede nazionale del PP in via Génova a Madrid.