Spagna, Pedro Sanchez annuncia le elezioni anticipate il 29 novembre

In Spagna il presidente del Governo, Pedro Sánchez, ha annunciato, in una conferenza stampa dal palazzo della Moncloa a Madrid, che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo Governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez, dunque, ha deciso di sciogliere las Cortes con nove mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura
Il ruolo chiave dei due decreti legge sulla crisi abitativa bocciati
La decisione è figlia anche di quanto successo venerdì 2 ottobre, ovvero la bocciatura in Parlamento dei due decreti sull’edilizia abitativa elaborati dal Governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid di una donna di 87 anni, Maricarmen Abascal. Junts (il partito "Uniti per la Catalogna", ndr) ha affossato entrambi i decreti unendo i propri voti a quelli del PP (Partito Popolare) e di Vox, nonostante l'Esecutivo avesse negoziato parte del contenuto con gli indipendentisti catalani. Il blocco ha scatenato manifestazioni in tutto il Paese che durante il fine settimana hanno radunato migliaia di cittadini. Il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha annunciato una dichiarazione istituzionale ai media a partire dalle 10 dalla sede nazionale del PP in via Génova a Madrid.