Spagna, il governo Sánchez battuto sui decreti casa | Ipotesi elezioni anticipate a novembre

È caos politico in Spagna. Il Congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì 29 settembre dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso premier, che prima ha chiesto ai deputati di "pensare alla gente" e in seguito li ha avvertiti che "la storia" li avrebbe "giudicati". I decreti sono stati bocciati dopo il voto contrario dei nazionalisti conservatori catalani di Junts, che hanno di fatto portato alla rottura della coalizione di governo. Durante il fine settimana, Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate, che si terrebbero a fine novembre.