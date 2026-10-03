Decine di migliaia di persone sono scese in piazza il 3 ottobre in tutta la Spagna per protestare contro la crisi abitativa e chiedere uno sciopero generale sul tema della casa. Secondo il sindacato degli inquilini, a Madrid hanno manifestato circa 500mila persone, mentre il governo ha stimato una partecipazione di circa 70mila. I cortei sono partiti da quattro punti diversi della città per confluire a Cibeles. La mobilitazione è stata indetta dopo che il Congresso dei deputati ha respinto entrambi i decreti sulla casa approvati martedì scorso dal Consiglio dei ministri. Il primo provvedimento è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, il secondo con 166 sì e 184 no. A votare contro sono stati il Partito Popolare (Pp), Vox, Uniti per la Catalogna (JxCat) e Unione del Popolo Navarro (Upn); sul secondo decreto si sono aggiunti anche Partito Nazionalista Basco (Pnv) e Coalizione Canaria.