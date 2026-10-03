Marsiglia, donna ustionata in volto con uno spray-lanciafiamme: arrestato 15enne
La vittima aveva tentato di impedire il danneggiamento di una pensilina d'autobus. Il video dell'attacco ha fatto il giro del web
Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche che stanno animando la Francia in questi giorni. Le si è avvicinato, con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e, con un piccolo accendino, ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante: un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne, ritenuto il responsabile del gesto.
L'intervento contro la devastazione e la fiammata
Il video dell'aggressione è diventato in pochissimo tempo virale sui social, simbolo della violenza e dell'ampia partecipazione giovanile che hanno avuto le proteste dei liceali francesi. Secondo quanto è possibile vedere dalle immagini riprese da un testimone oculare, la donna aveva tentato di intervenire mentre un gruppo cercava di sfondare una pensilina per autobus. Il 15enne, con il volto mascherato, le aveva allora diretto un getto di fiamme sul volto.