Marsiglia, donna ustionata in volto con uno spray-lanciafiamme: arrestato 15enne

Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche che stanno animando la Francia in questi giorni. Le si è avvicinato, con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e, con un piccolo accendino, ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante: un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne, ritenuto il responsabile del gesto.