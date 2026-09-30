Gb, Burnham: "Potremmo fare il passo decisivo e rientrare in Ue"

Durante il suo discorso al congresso del Labour a Liverpool, Burnham aveva sostenuto che l'uscita dall'Ue ha indebolito la cooperazione della Gran Bretagna con i Paesi europei in materia di migrazione e aveva affermato che il prossimo vertice servirà a valutare come le due parti possano collaborare più strettamente. "Non garantiremo alla Gran Bretagna il percorso chiaro di cui abbiamo bisogno per il resto del secolo finché non avremo definito una relazione a lungo termine con quello che rimane il nostro mercato più importante - aveva premesso Burnham -. Non posso affermare con onestà che la situazione attuale sia soddisfacente. La Brexit ha fatto più danni che benefici. Dobbiamo ripristinare livelli più elevati di crescita e prosperità. Pertanto - aveva spiegato -, coglierò l'occasione per illustrare a voi e al Paese quali ritengo siano le diverse opzioni per le relazioni a lungo termine della Gran Bretagna con i nostri partner europei. Esistono diverse opzioni e verificherò se sia possibile trovare un consenso su una di esse", aveva aggiunto. Burnham non si è sbilanciato su quale opzione preferisca, tuttavia, l'ambasciatore britannico in Italia Stephen Hickey, parlando del vertice Gb-Ue nel corso di un incontro con i giornalisti a Villa Wolkonsky, ha accennato al fatto che "il Regno Unito ha un primo ministro che è istintivamente europeista".