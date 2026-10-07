E' morta Maricarmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna

"Ci duole comunicare che nella giornata odierna è morta Maricarmen", ha informato in un messaggio sui social. "Lo scorso 23 settembre, come tutti sapete, si era realizzato il suo sgombero e da allora era rimasta in ospedale. Sebbene si è poi stato raggiunto uno storico accordo che le avrebbe permesso di tornare nella sua abitazione, questa soluzione è arrivata troppo tardi", segnala il sindacato, che definisce lo sfratto dell'anziana "una situazione di assolutamente evitabile, dopo un processo di tortura"