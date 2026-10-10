Accordo petrolifero tra Washington e Mosca, Trump: "Ringrazio Putin"

"Penso che abbiate sentito parlare dell’accordo petrolifero con la Russia. Si tratta di enormi quantità di petrolio in arrivo nel nostro Paese. Voglio ringraziare il presidente Putin", ha dichiarato Donald Trump dopo il colloquio telefonico con lo zar. Il tycoon ha fatto sapere che Mosca immetterà subito 300mila tonnellate di gasolio nel mercato americano e globale, seguite da altre 500mila tonnellate a novembre e da un ulteriore milione successivamente. Inoltre, parlando ai nostri microfoni, ha confermato di non voler bloccare le esportazioni di diesel verso l'Europa. In cambio, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sospeso temporaneamente fino al 7 aprile 2027 le sanzioni sulle esportazioni di gas russo. Restano invece congelati i beni di Mosca depositati nelle banche americane. Una decisione, quella di Washington - che da poco aveva approvato il più grande pacchetto di sanzioni contro il Cremlino - dettata da fattori interni ed esterni. Secondo fonti della Casa Bianca, da una parte il tycoon mira ad abbassare i costi energetici negli Stati Uniti in vista delle elezioni di Midterm. Dall'altra, Trump avrebbe deciso di concludere l'accordo con Putin per punire Kiev, che continua ad attaccare le raffinerie russe nonostante la richiesta del tycoon di non colpire gli impianti. "È una decisione disonesta", ha dichiarato Volodymyr Zelensky, mentre la delegazione ucraina a Miami ha lasciato in anticipo il summit dove stava discutendo con gli alleati europei e i mediatori statunitensi della fine della guerra che provoca ogni giorno nuove vittime civili. 11 i morti di un attacco russo con bombe plananti a Zaporizhzhia, decine i feriti.