Lega, Matteo Salvini si dimette da segretario per ricandidarsi al congresso: Di Rubba reggente del partito

Matteo Salvini ha rassegnato le dimissioni da segretario della Lega in vista del congresso straordinario del partito, in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Non si tratta di un abbandono della guida politica del Carroccio, ma di un adempimento formale richiesto dal regolamento interno per consentirgli di presentare nuovamente la propria candidatura. La decisione comporta anche l'azzeramento degli incarichi dei vicesegretari, nell'ambito del percorso che porterà alla scelta della nuova dirigenza.
A gestire la Lega in questa fase transitoria sarà Alberto Di Rubba, nominato commissario con funzioni di reggente fino alla conclusione del congresso. A presiedere i lavori dell'assemblea straordinaria sarà invece Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare della Lega.