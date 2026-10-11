Pierferdinando Casini e non solo: chi sono i "decani" del Parlamento?
Tra i deputati e senatori ancora in attività, Ignazio La Russa, Roberto Calderoli e Maurizio Gasparri vantano la maggiore "anzianità parlamentare". Ma non sono gli unici
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Pierferdinando Casini, eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1983, è oggi il parlamentare in carica con la più lunga anzianità parlamentare maturata attraverso elezioni. Con oltre 40 anni di attività istituzionale alle spalle (43 anni e 4 mesi), Casini ha attraversato ben 11 legislature, snodandosi in stagioni politiche profondamente diverse, dalla Prima Repubblica all'attuale assetto tripolare. Ora che ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi, quali sono i parlamentari che si contendono il "trono" di "decano" dell'Aula?
Tra i politici che, allo stato attuale, non siedono in Parlamento ma che possono vantare una lunghissima esperienza in Aula ci sono Stefania Prestigiacomo e Paolo Romani (entrambi ex Forza Italia e Popolo della Libertà) con tre decenni di attività, così come Emma Bonino (Radicali e +Europa).
Se si considera l'intera storia repubblicana, il primato assoluto di permanenza nelle istituzioni parlamentari appartiene a Giulio Andreotti, rimasto in Parlamento per circa 67 anni, dal 1946 fino alla morte nel 2013, anche grazie alla nomina a senatore a vita. Poi ci sono Giorgio Napolitano (circa 60 anni effettivi), Emilio Colombo e Amintore Fanfani (circa 50 anni). C'è anche Francesco Cossiga, con circa 50 anni di attività parlamentare, con l'interruzione dovuta alla presidenza della Repubblica. Ma tra i parlamentari attuali, chi è il "decano"?
I deputati "decani"
Il primo deputato della lista è Giancarlo Giorgetti. L'attuale ministro dell'Economia del governo Meloni, in forza alla Lega, siede in Parlamento da 30 anni e 6 mesi. Secondo posto per un altro noto economista ed ex ministro del Mef, Giulio Tremonti (Fratelli d'Italia), che siede in Aula da 28 anni. Terzo posto per Gianfranco Rotondi, ministro senza portafoglio per l'Attuazione del programma di governo nell'esecutivo Berlusconi IV. L'attuale deputato di Fdi è in Parlamento da 27 anni e 6 mesi.
Ai piedi del podio Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Draghi, con delega al coordinamento della politica economica. Tabacci (Gruppo Misto) è in Parlamento da 27 anni e 5 mesi. C'è poi un "pacchetto" di deputati che vanta un'esperienza parlamentare di almeno 25 anni. Sono Piero Fassino del Partito democratico (col quinto posto, 25 anni e 11 mesi); Tommaso Foti di Fdi (sesto posto, 25 anni e 6 mesi); Maurizio Lupi di Noi Moderati (settimo posto, 25 anni e 5 mesi); Roberto Giachetti di Italia viva (ottavo posto, 25 anni e 5 mesi); Edmondo Cirielli di Fdi (nono posto, 25 anni e 5 mesi). A chiudere la Top 10 Riccardo De Corato di Fdi (22 anni e 11 mesi).
I senatori "decani"
Facciamo la stessa classifica con i senatori. Oltre a Pierferdinando Casini (come detto, in Parlamento da 43 anni e 4 mesi), il secondo della lista è Ignazio La Russa (Fdi), attuale presidente del Senato e in Parlamento da 34 anni e 7 mesi. Terzo posto per Roberto Calderoli (Lega), attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie: siede in Aula da 34 anni e 6 mesi. Quarto posto per Maurizio Gasparri, ex ministro delle Comunicazioni nel governo Berlusconi II e tra le fila di Forza Italia (34 anni e 6 mesi). Quinto posto per Adolfo Urso (Fdi), ministro delle Imprese e del Made in Italy nel governo Meloni: 27 anni e 6 mesi.
Si prosegue con Alessio Butti di Fdi (sesto posto, 27 anni e 5 mesi); Lucio Malan di Fdi (settimo posto, 27 anni e 5 mesi); Dario Franceschini del Pd (ottavo posto, 25 anni e 5 mesi); Adriano Paroli di Fi (nono posto, 24 anni e 4 mesi); Maria Elisabetta Alberti Casellati di Fi (decimo posto, 23 anni e 11 mesi).
La classifica generale
Mettendo assieme deputati e senatori, i parlamentari più "vicini" a Casini nella classifica generale sono Ignazio La Russa (34 anni e 7 mesi), Roberto Calderoli (34 anni e 6 mesi), Maurizio Gasparri (34 anni e 6 mesi) e Giancarlo Giorgetti (30 anni e 6 mesi).