Pierferdinando Casini e non solo: chi sono i "decani" del Parlamento?

Facciamo la stessa classifica con i senatori. Oltre a Pierferdinando Casini (come detto, in Parlamento da 43 anni e 4 mesi), il secondo della lista è Ignazio La Russa (Fdi), attuale presidente del Senato e in Parlamento da 34 anni e 7 mesi. Terzo posto per Roberto Calderoli (Lega), attuale ministro per gli Affari regionali e le autonomie: siede in Aula da 34 anni e 6 mesi. Quarto posto per Maurizio Gasparri, ex ministro delle Comunicazioni nel governo Berlusconi II e tra le fila di Forza Italia (34 anni e 6 mesi). Quinto posto per Adolfo Urso (Fdi), ministro delle Imprese e del Made in Italy nel governo Meloni: 27 anni e 6 mesi.