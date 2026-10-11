Pierferdinando Casini lascia il Parlamento: "Non mi ricandido"

"Mi fermo qui". L'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere "giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata". Casini ricorda poi il giorno più bello della sua lunga carriera politica: "Quando, da presidente della Camera, ricevetti Giovanni Paolo II. Un uomo, un santo, che a un cristiano come me trasmetteva sensazioni irripetibili".
Infine l'analisi dell'attuale situazione politica del nostro Paese. Giorgia Meloni "ha dimostrato una consistenza notevole perché ha tenuto sulle spalle tutto il peso della coalizione. A volte, però, per essere coerente, rischia di passare per testarda". Su Elly Schlein dice che "è testarda anche lei. E sarebbe un grave errore sottovalutarla. Molti dimenticano che è capace di parlare a un mondo giovanile non omologato alla politica tradizionale".
Sul futuro presidente della Repubblica, Casini puntualizza: "Io uno dei candidati più accreditati? Come dimostra la storia della Repubblica, al Quirinale non ci si candida, si viene eletti".