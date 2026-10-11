Pierferdinando Casini lascia il Parlamento: "Non mi ricandido"

Infine l'analisi dell'attuale situazione politica del nostro Paese. Giorgia Meloni "ha dimostrato una consistenza notevole perché ha tenuto sulle spalle tutto il peso della coalizione. A volte, però, per essere coerente, rischia di passare per testarda". Su Elly Schlein dice che "è testarda anche lei. E sarebbe un grave errore sottovalutarla. Molti dimenticano che è capace di parlare a un mondo giovanile non omologato alla politica tradizionale".