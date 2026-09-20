Lega, Salvini annuncia il congresso straordinario: "Chiedo se ho ancora la fiducia"

Salvini vuole tornare dai delegati "per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. Non sono disposto a perdere tempo". Il congresso, nelle intenzioni del leader del Carroccio si terrà già nel mese di ottobre. "Sono pronto a dire che si può fare sempre di più, tutte le mattine mi sveglio e mi domando se mi sono meritato la fiducia dei leghisti. Mi metto quotidianamente in discussione ogni giorno", ha aggiunto. E la linea su cui Salvini richiederà la fiducia è quella di questi anni: "Il progetto federalista e autonomista trionferà, unito a un impegno sovranista e patriota in Europa per evitare che l'autonomia che portiamo a casa in Lombardia venga espropriata dai burocrati di Bruxelles. Autonomisti in Italia, patrioti e sovranisti in Europa, è inevitabile. Ma per riuscirci non possiamo prestare il fianco alla sinistra".