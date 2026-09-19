Pontida, anche quest'anno la storia della Lega passa da qui

Quella di domenica 20 settembre sarà una Pontida diversa dalle ultime edizioni. Il palco sarà più "domestico", senza alcuni dei leader internazionali che avevano caratterizzato precedenti appuntamenti. Da tempo la leadership di Salvini è contestata da una parte del militanti e dei esponenti politici. Una "fronda interna" che chiede di restituire centralità alle richieste del nord. A capo del fronte del nord, tra gli altri, Andrea Monti, il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Con loro alcune centinaia di leghisti. I "ribelli" assicurano che non ci saranno contestazioni organizzate contro Salvini. Ma già ad agosto a Pontida erano comparsi striscioni e scritte come "Una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta", "meno mojito, più treni" e "Salverdini traditore", con il rimando alla criticata camicia verde indossata da Salvini durante i funerali di Umberto Bossi.





In questo clima, Salvini ha assicurato di non temere le polemiche e ha annunciato un omaggio a Bossi: "Non credo che i leghisti vogliano polemiche al raduno. Ci sarà anche l'omaggio al genio assoluto che ci ha riuniti lì: Umberto Bossi. È proprio lui che ci ha insegnato che bisogna guardare avanti: pensate a quante volte la Lega ha saputo farlo. E dunque saremo di nuovo, tutti insieme, a Pontida".