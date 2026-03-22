Umberto Bossi, Matteo Salvini in camicia verde contestato dai leghisti: "Mollala"

Tra le colline sventolano ancora il Sole delle Alpi e i fazzoletti verdi, simboli storici del movimento nato con Bossi nel lontano 1984. ​All'ingresso del paese, su un cavalcavia, campeggia uno degli striscioni più significativi: "Una vita senza libertà non è vita. W Bossi". La piazza dell'abbazia è blindata dalle transenne; i circa 400 posti all'interno della chiesa sono riservati alla famiglia e alle autorità, mentre i militanti seguono la cerimonia dai maxischermi allestiti nell'area adiacente. ​