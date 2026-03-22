Umberto Bossi, Matteo Salvini in camicia verde contestato dai leghisti: "Mollala"

Umberto Bossi, il popolo della Lega saluta il Senatur: "Padania libera"
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Centinaia di persone a Pontida per l'ultimo saluto al Senatur
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Centinaia di militanti sono giunti a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo scorso a 84 anni. Le esequie si tengono nell'abbazia di San Giacomo, nel cuore del piccolo centro bergamasco che per decenni è stato il palcoscenico dei raduni del Senatùr e dei suoi fedelissimi.
Tra le colline sventolano ancora il Sole delle Alpi e i fazzoletti verdi, simboli storici del movimento nato con Bossi nel lontano 1984. All'ingresso del paese, su un cavalcavia, campeggia uno degli striscioni più significativi: "Una vita senza libertà non è vita. W Bossi". La piazza dell'abbazia è blindata dalle transenne; i circa 400 posti all'interno della chiesa sono riservati alla famiglia e alle autorità, mentre i militanti seguono la cerimonia dai maxischermi allestiti nell'area adiacente.
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Tra i primi ad arrivare, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e l'ex parlamentare europeo Mario Borghezio, che sfoggia l'immancabile fazzoletto verde: "Oggi la mia dichiarazione è solo con Bossi", ha detto.
Il clima si fa più teso all'arrivo di Matteo Salvini, in completo scuro e camicia verde. Ad accoglierlo, oltre a Giorgetti, ci sono gli striscioni del "Patto Nord" — i fuoriusciti leghisti contro la linea della Lega nazionale. Mentre il segretario si avvicina alle transenne per stringere le mani ai presenti, si leva qualche coro di contestazione: "Vergogna" e "Molla la camicia verde". Salvini prosegue senza scomporsi, continuando a salutare la prima fila dei militanti. Poco dopo, la folla torna a compattarsi nel ricordo del leader storico: sventolano le bandiere con l'Alberto da Giussano e parte un coro unanime, "Bossi, Bossi", che accompagna l'ingresso del segretario e della compagna Francesca Verdini nell'abbazia per l'inizio delle esequie.
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Applausi invece per l''ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia e per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, salutati con calore dai militanti assiepati sulle transenne che delimitano l'area riservata al passaggio delle autorità. Qualche militante scandisce anche un coro "Attilio, Attilio" per il governatore della Lombardia.