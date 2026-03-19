Umberto Bossi, Mattarella: "L'Italia perde un sincero democratico"

Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, morto giovedì sera in un ospedale a Varese, a 84 anni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi: "Fondatore e animatore della Lega Nord è stato protagonista di una lunga stagione politica. L'Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l'impegno nel suo partito", ha dichiarato Mattarella.



"Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica": così su X la premier Giorgia Meloni. "L'intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati", fa sapere il Carroccio. "Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio". Così il ministro dei Trasporti e leader leghista Matteo Salvini su X.