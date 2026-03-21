L'ultimo saluto sarà nella "sua" Pontida. I funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto a Varese a 84 anni, si celebreranno domenica alle 12 nel monastero di San Giacomo nella cittadina delle valli bergamasche, tanto cara al Carroccio per il raduno storico sul pratone, a partire del 1990. Per le esequie non è previsto alcun cerimoniale, né posti riservati, se non per i famigliari e per limitatissime alte cariche istituzionali. Lo si apprende dall'ufficio di comunicazione del ministro Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia Bossi ha affidato l'organizzazione dei funerali. Sarà una cerimonia semplice - viene spiegato - e non sono in programma interventi politici sul sagrato della chiesa. All'uscita del feretro un coro degli alpini intonerà il "Va, pensiero".