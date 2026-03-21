Umberto Bossi, la storia politica del fondatore della Lega Nord
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Un coro degli alpini all'uscita del feretro intonerà il "Va, Pensiero". Tutti i dettagli sulla cerimonia
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L'ultimo saluto sarà nella "sua" Pontida. I funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, morto a Varese a 84 anni, si celebreranno domenica alle 12 nel monastero di San Giacomo nella cittadina delle valli bergamasche, tanto cara al Carroccio per il raduno storico sul pratone, a partire del 1990. Per le esequie non è previsto alcun cerimoniale, né posti riservati, se non per i famigliari e per limitatissime alte cariche istituzionali. Lo si apprende dall'ufficio di comunicazione del ministro Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia Bossi ha affidato l'organizzazione dei funerali. Sarà una cerimonia semplice - viene spiegato - e non sono in programma interventi politici sul sagrato della chiesa. All'uscita del feretro un coro degli alpini intonerà il "Va, pensiero".
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La cerimonia sarà celebrata dall'abate del monastero di San Giacomo a Pontida. Sono circa 400 i posti nell'abbazia che si affaccia su piazza del Giuramento. Solo famiglia, amici e ospiti potranno assistere alla celebrazione delle esequie in chiesa. L'organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega con le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti. Gli unici posti riservati, oltre che per la famiglia, sono calcolati per limitatissime alte cariche istituzionali.
La piazza sarà parzialmente chiusa in considerazione anche della presenza di molte figure istituzionali, fra cui il premier Giorgia Meloni, il segretario di Fi e vicepremier Antonio Tajani, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro Roberto Calderoli e ovviamente tutti i governatori e vertici della Lega, dal lombardo Attilio Fontana a Luca Zaia.
La cerimonia funebre è aperta e gli altri posti in abbazia sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Chi vorrà presenziare alla cerimonia si potrà sistemare anche nel vialetto di circa cento metri di fronte alla chiesa. All'esterno dell'abazia sarà sistemato un maxischermo e verrà allestita anche una diretta streaming. Sempre all'esterno sarà riservata un'area per i giornalisti, che non potranno entrare in chiesa per esigenze di sicurezza.
La cerimonia, fa sapere la Lega, sarà trasmessa in diretta dai canali social del partito. Le altre celebrazioni del mattino all'abbazia di Pontida sono sospese.