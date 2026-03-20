Morto Umberto Bossi, Antonio Tajani: "Aveva un fiuto straordinario, ora con Berlusconi in cielo"

Tajani sottolinea la disponibilità al confronto "anche duro" che lo storico leader del Carroccio ha sempre dimostrato negli anni con tutti, dagli alleati agli avversari politici più distanti. "Ricordo l'ultimo colloquio che abbiamo avuto alla Camera. Aveva una grande forza interiore, voleva andare avanti ed era sempre pronto a combattere", dice il vicepremier che poi ricorda l'amicizia tra Bossi e Silvio Berlusconi. "Loro insieme a Gianfranco Fini hanno fondato il centrodestra e Bossi ha portato (nella coalizione) l'anima autonomista del Nord", afferma il ministro degli Esteri.