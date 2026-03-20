Morto Umberto Bossi, Antonio Tajani: "Aveva un fiuto straordinario, ora con Berlusconi in cielo"
A Mattino Cinque" il vicepremier ricorda il fondatore della Lega Nord: "Sua sensibilità politica rarissima"
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Ospite a "Mattino Cinque" Antonio Tajani ha ricordato Umberto Bossi, il "Senatùr" fondatore della Lega Nord morto ieri sera, 19 marzo, all'età di 84 anni. "Era un uomo straordinario, intelligente e con una rarissima sensibilità politica", dice il segretario di Forza Italia.
Tajani sottolinea la disponibilità al confronto "anche duro" che lo storico leader del Carroccio ha sempre dimostrato negli anni con tutti, dagli alleati agli avversari politici più distanti. "Ricordo l'ultimo colloquio che abbiamo avuto alla Camera. Aveva una grande forza interiore, voleva andare avanti ed era sempre pronto a combattere", dice il vicepremier che poi ricorda l'amicizia tra Bossi e Silvio Berlusconi. "Loro insieme a Gianfranco Fini hanno fondato il centrodestra e Bossi ha portato (nella coalizione) l'anima autonomista del Nord", afferma il ministro degli Esteri.
Nel collegamento con la trasmissione di Canale 5, Antonio Tajani ricorda la passione politica di Umberto Bossi che ha dimostrato con tenacia nonostante i problemi di salute seguiti all'ictus che lo colpì nel marzo 2004 quando era ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione nel governo Berlusconi II. "Anche alle ultime elezioni Europee ha voluto essere presente e dare un segnale forte. Era un grande amico di Berlusconi e ora l'ha raggiunto in cielo", afferma il segretario forzista. E aggiunge: "Aveva un fiuto politico straordinario, bisogna riconoscerlo".