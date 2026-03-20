Addio a Umberto Bossi, a "Buona Domenica" raccontava la sua Lega: dalla nascita al paragone con Braveheart

Quando gli veniva chiesto se si sentisse "istintivo e sanguigno" come lo descriveva la stampa dell'epoca, il leader politico frenava subito la lettura più caricaturale: "Potrei anche accettare di essere definito sanguigno, però secondo me in politica c'è sempre molta freddezza e molto ragionamento nelle scelte che si fanno". In quell'intervista, Bossi raccontava anche l’origine quasi accidentale del suo percorso politico. "È stato casuale", diceva. Poi ricostruiva la scena: "Era il 1979… lavoravo in patologia chirurgica a Pavia, in un laboratorio. All'uscita di questo laboratorio c’era un manifesto sul federalismo, io mi fermai a leggere. Lì c’era un autore di quel manifesto e mi agganciò. E poi è nata la Lega".