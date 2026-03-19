È morto Umberto Bossi, protagonista della Seconda Repubblica con la Lega Nord

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto. "Il "senatur", come era conosciuto, si è spento a 84 anni all'ospedale di Circolo di Varese dov'era stato ricoverato mercoledì. Nato nel 1941 a Cassano Magnago, nel Varesotto, ha fondato prima la Lega Lombarda e poi nel 1989 a Bergamo la Lega Nord. E' stato ministro per le Riforme fino al 2004. L’11 marzo di quell'anno venne colpito da una crisi cardiaca che gli causò un ictus e una paresi. Umberto Bossi è rimasto un riferimento per il mondo leghista pur non avendo più un ruolo attivo nel partito.



