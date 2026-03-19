È morto Umberto Bossi, protagonista della Seconda Repubblica con la Lega Nord

Umberto Bossi, dalle canottiere ai gestacci: gli anni di politica "dura" del fondatore della Lega
© Tgcom24
© Tgcom24
Umberto Bossi ha introdotto in politica concetti come il federalismo e la difesa delle identità locali. E' stato ministro ed europarlamentare. Nel 2004 è stato colpito da un ictus
© Ansa
Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto. "Il "senatur", come era conosciuto, si è spento a 84 anni all'ospedale di Circolo di Varese dov'era stato ricoverato mercoledì. Nato nel 1941 a Cassano Magnago, nel Varesotto, ha fondato prima la Lega Lombarda e poi nel 1989 a Bergamo la Lega Nord. E' stato ministro per le Riforme fino al 2004. L’11 marzo di quell'anno venne colpito da una crisi cardiaca che gli causò un ictus e una paresi. Umberto Bossi è rimasto un riferimento per il mondo leghista pur non avendo più un ruolo attivo nel partito.
© Tgcom24
© Tgcom24
La Lega Nord è diventata presto un movimento di massa basato su idee come il federalismo, la critica allo Stato centrale e la difesa delle identità locali. Il suo linguaggio diretto e spesso provocatorio lo rende molto popolare tra gli elettori ma anche oggetto di forti polemiche. Negli anni ’90 diventa protagonista della scena politica nazionale, alleandosi con Silvio Berlusconi e contribuendo alla nascita del centrodestra moderno. Ricopre incarichi di governo, tra cui quello di ministro per le Riforme istituzionali.
Bossi è noto per aver promosso il concetto di “Padania”, una macro-regione del Nord e per aver spinto verso forme di autonomia fiscale. Tuttavia, il suo percorso politico è segnato anche da tensioni interne e cambi di alleanze.
Nel 2004, come detto, è colpito da un grave ictus che ne limita l’attività politica, pur senza allontanarlo completamente dalla scena. Negli anni successivi emergono scandali finanziari che coinvolgono la Lega, indebolendo la sua leadership.
Nel 2012 lascia la guida del partito, aprendo la strada a una nuova fase sotto Matteo Salvini. Nonostante il ridimensionamento, Bossi resta una figura simbolica del movimento leghista. La sua eredità politica è ancora oggi oggetto di dibattito: per alcuni è stato il padre del federalismo italiano, per altri un protagonista divisivo della storia recente del Paese.