Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida
Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore
I funerali di Umberto Bossi, morto a 84 anni giovedì all'ospedale di Varese, si terranno domenica a Pontida, in provincia di Bergamo, sede dello storico raduno del Carroccio. Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore.
A quanto si apprende, la famiglia, "volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle 14 nell'abbazia del monastero di San Giacomo". In queste ore, la famiglia di Bossi chiede riservatezza.