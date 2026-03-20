L'addio

Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida

 Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore

20 Mar 2026 - 12:30
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I funerali di Umberto Bossimorto a 84 anni giovedì all'ospedale di Varese, si terranno domenica a Pontida, in provincia di Bergamo, sede dello storico raduno del Carroccio. Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore.

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A quanto si apprende, la famiglia, "volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle 14 nell'abbazia del monastero di San Giacomo". In queste ore, la famiglia di Bossi chiede riservatezza.

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