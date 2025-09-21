Pontida, al via il raduno: spuntano bandiere di Israele e Brasile e striscioni "Free Bolsonaro"

Ha preso il via a Pontida il raduno della Lega. Sul prato ha fatto la sua comparsa anche una bandiera di Israele, sventolata insieme a una della Lega da una signora. Un gruppo di persone con le bandiere brasiliane ha esposto uno striscione con scritto "Free Bolsonaro" (l'ex presidente brasiliano condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe, ndr) chiedendo anche "libertà" per la deputata brasiliana Carla Zambelli. In chiusura è previsto l'intervento del segretario del Carroccio e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini.