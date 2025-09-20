Logo Tgcom24
Politica
sarà invece domani a pontida

Controlli medici per Salvini, annullati tutti gli impegni di oggi

20 Set 2025 - 10:54
© Ansa

Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi a causa di controlli medici a cui si sta sottoponendo il leader della Lega. Nulla di preoccupante, fa sapere il suo staff. Confermata invece la presenza di domani a Pontida. 

